У ніч на цей вихідний день, 23 березня, армія Путіна здійснила чергову повітряну атаку на столицю нашої країни.

Як інформує «Kreschatic» із посиланням на офіційну Facebook-сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), рятувальники оперативно ліквідовували наслідки «прильотів» у різних районах Києва.

Зокрема, держава-терорист здійснила удари по:

Дніпровському району — тут через пожежу на площі в 100 квадратних метрів у 9-поверхівці евакуйовано 27 осіб, та внаслідок воєнного злочину РФ загинула жінка, а також фрагментами ворожої цілі в 16-поверховому будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир;

Подільському району — ліквідовано загоряння на площі 20 квадратних метрів у 25-поверховому житловому будинку;

Голосіївському району — не припиняється ліквідація пожежі в 4-поверховій офісно-складській будівлі (вогнем охоплено 2 000 «квадратів»), загашено житловий вагончик і вантажні автомобілі, але загинула одна людина;

Деснянському району — погашено загоряння на відкритій місцевості в лісосмузі;

Шевченківському району — пошкоджено 2 легкових авто.

В офіційному Telegram-каналі КМВА доповнили: відповідно до оновленої інформації, загинули 3 людини (включно з батьком та його 5-річною донькою). Ще 10 громадян — травмовані (наймолодшому постраждалому виповнилося лише 11 місяців).

Наслідки атаки на Київ1. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наслідки атаки на Київ2. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наслідки атаки на Київ3. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наслідки атаки на Київ5. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наслідки атаки на Київ6. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA