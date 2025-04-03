У Трампа объяснили, почему новые пошлины не распространяются на РФ, Беларусь и КНДР

Представленные президентом США взаимные пошлины не распространяются на ряд подсанкционных государств, СМИ выяснили, почему глава Белого дома принял такое решение.

Американское издание The New York Times, ссылаясь на слова неназванного представителя администрации Трампа, пишет, что объявленные главой государства глобальные взаимные тарифы обошли Российскую Федерацию, Республику Беларусь, КНДР и Кубу, пишет «Kreschatic».

По словам собеседника СМИ, Трамп принял соответствующее решение, поскольку эти государства находятся под существенными ограничениями, сталкиваясь с чрезвычайно высокими тарифами. Предыдущие санкционные удары не позволяют производить значительную торговлю с ними.

Напомним, американский лидер представил универсальный или «минимальный базовый тариф» в 10% на импорт «из всех государств мира».

Кроме этого, глава Белого дома ввел дополнительные индивидуальные пошлины примерно для 60 государств.

Администрация Трампа обнародовала перечень тарифов, в котором указаны 183 страны и ЕС. Для Украины ввели базовые пошлины на уровне 10%. В то же время, в список не вошли Мексика и Канада.

Как сообщалось, бывший глава Минобороны США и ЦРУ объяснил, что должен понять Трамп по отношению к Путину.