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Экономика
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У Трампа объяснили, почему новые пошлины не распространяются на РФ, Беларусь и КНДР

Представленные президентом США взаимные пошлины не распространяются на ряд подсанкционных государств, СМИ выяснили, почему глава Белого дома принял такое решение.

У Трампа пояснили, чому нові мита не поширюються на РФ, Білорусь і КНДР

Американское издание The New York Times, ссылаясь на слова неназванного представителя администрации Трампа, пишет, что объявленные главой государства глобальные взаимные тарифы обошли Российскую Федерацию, Республику Беларусь, КНДР и Кубу, пишет «Kreschatic».

По словам собеседника СМИ, Трамп принял соответствующее решение, поскольку эти государства находятся под существенными ограничениями, сталкиваясь с чрезвычайно высокими тарифами. Предыдущие санкционные удары не позволяют производить значительную торговлю с ними.

Напомним, американский лидер представил универсальный или «минимальный базовый тариф» в 10% на импорт «из всех государств мира».

Кроме этого, глава Белого дома ввел дополнительные индивидуальные пошлины примерно для 60 государств.

Администрация Трампа обнародовала перечень тарифов, в котором указаны 183 страны и ЕС. Для Украины ввели базовые пошлины на уровне 10%. В то же время, в список не вошли Мексика и Канада.

Как сообщалось, бывший глава Минобороны США и ЦРУ объяснил, что должен понять Трамп по отношению к Путину.

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