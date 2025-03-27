У Украины нет прямого доступа к информации о запуске вражеских ракет – Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что у Украины нет прямого доступа к информации о запуске вражеских ракет – эти данные ей предоставляют союзники.

Президент в интервью Eurovision News рассказал, что у нашей страны никогда не было прямого доступа к данным о запуске баллистических ракет российскими оккупационными войсками.

Соответствующую информацию с начала полномасштабной войны всегда передают Украине союзники, в частности, Соединенные Штаты Америки, информирует издание «Kreschatic».

По словам главы государства, Киев благодарен за то, что Вашингтон разблокировал обмен разведывательными данными, отметив, что это успех его команды.

Напомним, после ссоры Зеленского и Трампа 28 февраля на встрече в Белом доме американский лидер ограничил доступ Украины к разведывательным данным Штатов и приостановил поставки военной помощи. После переговоров представителей Киева и Вашингтона 11 марта глава США все восстановил.

Как сообщалось, во время общения с представителями СМИ Трамп высказался по поводу ослабления санкций против Российской Федерации, как этого требует Москва.