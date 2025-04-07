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Экономика
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Украинцы ответили, что сейчас главная цель РФ в войне: соцопрос КМИС

Опрос Киевского международного института социологии показал, что жители Украины считают главной целью Российской Федерации в войне.

Українці відповіли, що наразі є головною метою РФ у війні: соцопитування КМІС

Результаты соцопроса КМИС показали, что 38% респондентов заявили, что главная цель РФ в войне – захватить большинство территорий или всю Украину, уничтожить государственность и украинскую нацию.

28% участников исследования убеждены, что Россия стремится осуществить физический геноцид украинцев, пишет издание Kreschatic.

В то же время, 14% украинцев считают, что Москва нацелена на захват их страны или большинства ее территорий и на установление пророссийских властей. 7% утверждают, что РФ намерена установить контроль над всеми территориями Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, не претендуя на другие регионы.

4% украинцев заявили, что страна-агрессорка хочет сохранить контроль над уже захваченными территориями и не претендует на другие. 3% граждан верят, что цель РФ в войне – осуществить демилитаризацию и «денацификацию» их страны без посягательств на ее суверенитет.

Подытоживая результаты социологического исследования, специалисты отметили, что 66% жителей Украины испытывают экзистенциальную угрозу, а 87% респондентов убеждены, что россияне не остановятся на уже захваченных территориях.

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