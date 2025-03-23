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Экономика
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«Укрзалізниця» повідомила, які онлайн-сервіси компанії не працюють через технічний збій

Сьогодні, 23 березня, в IT-системі національної транспортної компанії «Укрзалізниця» виник непередбачуваний технічний збій, унаслідок чого недоступні онлайн-сервіси.

Як пише «Kreschatic» із посиланням на відомості та рекомендації, опубліковані в офіційному Telegram-акаунті «Укрзалізниці», тимчасово обмежено доступ до продажу квитків через мобільний застосунок та офіційний сайт, а також не функціонують онлайн-сервіси із замовлення послуг та надання довідкової інформації.

Як запевняють у пресслужбі «Укрзалізниці», відповідні IT-фахівці вже розпочали роботи, спрямовані на оперативне усунення вищеописаних проблем.

Водночас, для забезпечення комфорту потенційних пасажирів, компанія посилила додатковими співробітниками ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.

Також, поки роботу IT-системи не відновлено, для зв’язку з «Укрзалізницею» необхідно скористатися сторінками компанії в різних соціальних мережах.

В «Укрзалізниці» резюмували:

Перепрошуємо за незручності.

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