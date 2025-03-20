Захватчики форсировали реку Янчекрак в Запорожье и пытаются продолжить наступление (КАРТА)

Согласно информации военно-аналитического проекта DeepState, «вторая армия мира» стремится прорвать оборонную линию Пятихатки-Малие Щербаки, чтобы продвинуться в Запорожской области.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на объяснение, озвученное спикером Сил обороны Юга Владиславом Волошиным изданию BBC, на Запорожском направлении российско-оккупационная армия смогла переправиться на северный берег реки Янчекрак, и осуществить серию атак на позиции ВСУ.

Исходя из слов Волошина, вышеописанная водная преграда невелика, и на определенных участках течение реки пересыхает, но рельеф Янчекрака не позволяет «освободителям» проводить большие механизированные штурмы. Кроме того, позиции Сил обороны нашей страны расположены на северных господствующих высотах, что позволяет защитникам атаковать дронами-камикадзе и наносить артиллерийские удары по захватчикам.

Спикер Сил обороны Юга добавил — оккупанты не смогли закрепиться на позициях в данном районе, поскольку ВСУ уже выбили их из плацдарма. При этом городу Запорожью не грозит такая активизация наступления войск РФ — штурмы россиян, в основном, направлены на район Пятихатки-Малие Щербаки.

Карта боев. Фото – deepstatemap.live