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Экономика
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Закрыто 6 станций «красной линии» метро, на маршруты выведен дополнительный общественный транспорт — КГГА

Утром субботы, 15 марта, временно приостановлено курсирование поездов между станциями «Лесная» и «Днепр», поскольку во время проведения демонтажных работ на Дарницком путепроводе, элемент конструкции упал на пути метрополитена, частично их повредив.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА), пока на месте инцидента продолжаются все необходимые работы, организовано движение общественного транспорта вдоль временно закрытых станций метрополитена.

Как стало известно, движение автобусов будет осуществляться от станции «Лесная» до «Арсенальной» Броварским проспектом, Днепровским спуском, Аллеей Героев Крут и дальше, вдоль улицы Ивана Мазепы. В обратном направлении транспорт будет курсировать по идентичному маршруту, за исключением отрезка между станциями «Дарница» и «Черниговская»: здесь движение проложено по улице Андрея Малышко.

Кроме того, для удобства киевлян на линию выведено большее количество трамваев на маршрутах №8 и №27, а также автобусы №118.

Власти столицы добавили, что по возобновлению движения поездов на наземном участке сообщат впоследствии, однако уже понятно — для восстановительных мероприятий на Дарницком путепроводе понадобится от 4 до 5 часов.

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