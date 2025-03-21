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Экономика
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Зеленский отреагировал на очередной массированный удар РФ по Украине

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар Российской Федерации по Украине.

Украинский лидер сообщил, что российские захватчики вечером и ночью в очередной раз наносили удары по нашей стране – враг применил более 200 беспилотников, а также КАБы.

Президент уточнил, что от обстрелов пострадали Киевская, Сумская, Одесская, Запорожская, Черниговская и Хмельницкая области, пишет издание Kreschatic.

По его словам, в Одесской области в результате массированной атаки ВС РФ в ТЦ и магазинах возникли пожары, поврежден многоэтажный дом. Трое детей получили ранения. На Запорожье кафиры сбросили КАБы – 6 человек пострадали, среди них 4-летний ребенок.

Глава государства отметил, что усиление антироссийских санкций, совместное давление на страну-агрессорку, оборонная поддержка Украины – это путь к прекращению террора и затягиванию боевых действий.

Зеленский заявил, что наша страна ожидает от США, европейских государств и других союзников Киева реального давления на РФ, благодаря чему сработает дипломатия.

Как сообщалось, кафиры ударили по газоизмерительной станции «Суджа», обвинив в обстреле Силы обороны. В Генштабе ВСУ заявили, что этой атакой РФ пытается дискредитировать Украину.

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