Четверг, 27 марта, 2025
16 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Зеленский рассказал, в каких регионах Украины армия Путина активизирует наступление в ближайшее время

Кремлевский тиран Владимир Путин, затягивая заключение соглашения о прекращении огня, действительно пытается выиграть время, чтобы подготовиться к весеннему наступлению в Украине.

Как информирует Kreschatic со ссылкой на материал Le Figaro, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — Украина обнаружила признаки, свидетельствующие о подготовке государства-террориста к вышеописанной предстоящей операции.

Исходя из слов Зеленского, отечественные спецслужбы поделились соответствующими разведывательными данными с союзниками Украины, поскольку необходимо увидеть приближающуюся кризисную ситуацию «широко открытыми глазами».

В частности, российский диктатор Владимир Путин готовится к новому наступлению, которое, судя по всему, начнется в Сумской и Харьковской областях.

Гарант добавил — кремлевский тиран намеревался начать эти наступательные действия еще 8 месяцев назад, однако Силам обороны Украины удалось помешать планам Путина, зайдя в Курскую область РФ, и потому:

…Сегодня ему [Путину] нужно время.

Горячее за неделю

Статьи

День ангела Таисии 2025: поздравления и милые открытки 22 марта

0
22 марта именины отмечают все владелицы имени Таисия....
Общество

У части пенсионеров заберут доплату по возрасту с 1 апреля: кого касается

0
Некоторые украинские пенсионеры имеют право на доплату по возрасту....
Общество

Магнитные бури: что это такое и стоит ли их бояться

0
В СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения о...
Политика

Экспрезидента Грузии Саакашвили снова осудили: в чем обвиняют и сколько лет он проведет за решеткой

0
Политика признали виновным в нецелевом использовании бюджетных денег...
Общество

Имеют ли право УБД на скидку на коммунальные услуги в 2025 году

0
Государство предоставляет участникам боевых действий (УБД) существенные льготы на...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Матери казахской: популярные слова с русским переводом
Следующая статья
На горнолыжном курорте в Турции произошел масштабный пожар в отеле: есть погибшие и раненые (фото)

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Британская разведка оценила последствия успешного удара ВСУ по военному объекту в РФ в этом году

0
Разведка Великобритании оценила последствия успешного удара Сил обороны Украины...

Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы киновселенной

0
Киновселенная Marvel – это увлекательное путешествие, полное супергероев,...

Россия открыла еще 3 площадки для атак Шахедами: сколько дронов РФ теперь может запускать ежедневно по Украине

0
Эти дополнительные позиции позволяют увеличить количество атак дронов....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.