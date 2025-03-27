Кремлевский тиран Владимир Путин, затягивая заключение соглашения о прекращении огня, действительно пытается выиграть время, чтобы подготовиться к весеннему наступлению в Украине.

Как информирует Kreschatic со ссылкой на материал Le Figaro, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — Украина обнаружила признаки, свидетельствующие о подготовке государства-террориста к вышеописанной предстоящей операции.

Исходя из слов Зеленского, отечественные спецслужбы поделились соответствующими разведывательными данными с союзниками Украины, поскольку необходимо увидеть приближающуюся кризисную ситуацию «широко открытыми глазами».

В частности, российский диктатор Владимир Путин готовится к новому наступлению, которое, судя по всему, начнется в Сумской и Харьковской областях.

Гарант добавил — кремлевский тиран намеревался начать эти наступательные действия еще 8 месяцев назад, однако Силам обороны Украины удалось помешать планам Путина, зайдя в Курскую область РФ, и потому: