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Экономика
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ЗМІ з’ясували, за якої умови керівництво «Реал-Мадрид» не звільнить Анчелотті

У турнірній таблиці Ла Ліги «Реал-Мадрид» посідає другу позицію, але керівництво іспанського клубу роздумує над звільненням свого ключового наставника Карло Анчелотті через судову справу про шахрайство.

ЗМІ з’ясували, за якої умови керівництво «Реал-Мадрид» не звільнить Анчелотті

Як інформує «Kreschatic» з посиланням на джерела Defensa Central, головний тренер «Реал-Мадрид» Карло Анчелотті, судячи з усього, незабаром залишить своїх підопічних, якщо не зможе виконати поставленої умови.

Виходячи зі слів незазначених джерел, топменеджмент «Реал-Мадрид» фактично висунув італійському тренеру ультиматум: Анчелотті необхідно завоювати хоча б один великий трофей (кубок Ліги Чемпіонів УЄФА або іспанської Ла Ліги), інакше функціонера буде звільнено.

Передбачається, що після зміщення Ачелотті, «Реал-Мадрид» очолить Альваро Арбелоа або Сантьяго Соларі, як тимчасова заміна на час проведення клубного ЧС-2025.

Після клубного Чемпіонату Світу, пост головного тренера команди займе Хабі Алонсо, який зараз зайнятий у німецькому «Байєрі».

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