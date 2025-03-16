Золотой прорыв: устройство, изменяющее скорость передачи данных

Разработка ETH Zurich установила новый стандарт в скорости передачи данных, открывая перспективы для 6G, суперкомпьютеров и передовых медицинских технологий.

Ученые ETH Zurich создали революционный модуль, способный передавать данные на небывалых скоростях. Новое устройство использует плазмонную технологию, превращая электрические сигналы в оптические с частотой более одного терагерца. Это в десятки раз превышает показатели, что делает его настоящим прорывом в сфере телекоммуникаций.

Технология открывает путь к расширению возможностей 6G связи, позволяя быстрее и эффективнее передавать данные между базовыми станциями. Однако ее применение не ограничивается только мобильными сетями. Высокоскоростная передача информации пригодится в сфере суперкомпьютеров, медицинской визуализации и даже систем безопасности, таких как сканеры в аэропортах.

Секрет успеха этого модуля заключается в его компактном размере и уникальном составе, включающем золото. Использование этого драгметалла позволяет создать идеальную среду для взаимодействия света и электронов, значительно повышая эффективность передачи сигнала. Главное преимущество – универсальность: устройство может работать в широком диапазоне частот, от мегагерц до более чем одного терагерца.

В настоящее время модуль готовится к выходу на рынок, и этим занимается Polariton Technologies – компания, выросшая из лаборатории ETH Zurich. Внедрение этой разработки может изменить индустрию передачи данных, сделав информационные потоки более быстрыми, энергоэффективными и доступными для будущих технологий.

Напомним, ранее мы писали о том, кто действительно создает идеи в эпоху ИИ.