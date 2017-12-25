Переселенка из Макеевки: Живем с мужем на его пенсию (Фото) . Новости

Лариса Скрипник (на фото) – переселенка из Макеевки (Донецкая обл. НКТ*). 53-летняя женщина переехала из неподконтрольного украинским властям города в Бердянск, но найти работу ей не удается. Лариса говорит, что из-за возраста работодатели игнорируют ее резюме. Социальных выплат макеевчанка также не получает. Вдвоем с мужем живут на его пенсию.

Три года назад, Ларису с мужем и детьми эвакуировали в Бердянск спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Оставаться в родной Макеевке было небезопасно. Женщина жалуется, новый город оказался негостеприимным к переселенцам. Надеяться на помощь было бесполезно. «Воспринимали так, что если ты приехал из Донбасса, в лучшем случае, мешок денег с собой приволок», – рассказывает переселенка.

В Макеевке Лариса работала администратором на предприятии. Хотела продолжить эту деятельность и в Бердянске. Однако в службе занятости ей отказали, поясняя, что хватает местных специалистов. Предложения, которые поступили вместо этого, женщину только возмутили. «Это было в 2015 году, предложили работать 10 часов в сутки за 600 гривен, в кафе мыть большую площадь, а также посуду и остальное», – вспоминает она.

Для женщины единственное спасение от безвыходности и отчаяния – творческий досуг. Она расписывает баночки для хранения продуктов, создавая островок красоты в своей жизни. «Когда у тебя ничего нет, и сахар хранится просто в баночке из-под сметаны – это немножко раздражает. Поэтому расписываю их, чтобы как-то приукрасить дом, то пространство, в котором живешь», – говорит макеевчанка.

Ларисе 53 года. Найти достойную работу в таком возрасте трудно не только переселенцам. К тому же, в последнее время женщина болеет, а на лечение денег нет. «В этом году я практически еле хожу, а пройти обследование – я не могу себе позволить. Мне сказали, с такими проблемами надо искать деньги и лечиться. Но денег нет».

Из-за того, что Лариса не работает, адресную помощь от государства она тоже не получает. Живет на пенсию мужа. Остался ли у женщины шанс устроиться на работу, если одной из главных причин дискриминации безработных является возраст? «Нет никаких гарантий. Я осталась "никем"», – сетует женщина.

По материалам «PolilogUa». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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