Украина потеряла колоссальные деньги от блокады Донбасса, – Менендес. Новости

Экономика Украины потеряла колоссальные деньги от блокады Донбасса и продолжает нести значительные убытки. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Абсолютно незамеченной прошла новость, что Национальный банк Украины распространил пресс-релиз, в котором констатировал факт, что потери экономики Украины от введения блокады составили 1,8 млрд долл. по нынешнему курсу 1,8 млрд долл. это 55 млрд грн. Это колоссальные деньги, и они были потеряны нашим государством только в 2017 году. Здесь не учтены косвенные потери, которые понесла экономика уже и которые она понесет еще», – сказал он.

По его словам, альтернативы у решения ввода блокады Донбасса были. «С обществом, с экспертами, с представителями бизнеса оно не обсуждалось. Оно было принято в одно лицо. Те люди, которые принимали это решение, я абсолютно уверен, что они не руководствовались интересами Украины. Они руководствовались решением финансовых групп, которые их поддерживают, регионов, где у них высокие электоральные рейтинги, – именно этим», – считает Менендес.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями на Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила в ходе часа вопросов к правительству 22 декабря заслушать отчет правительства об убытках украинского бюджета, вызванных блокадой Донбасса. Она уверена, что цифры будут шокирующими.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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