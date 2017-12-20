Носим на руках: Кот «русский Иван» прибился к украинским бойцам на передовой (Фото). Новости

На передовой в зоне АТО к украинским военным прибился кот. Отсюда до позиций незаконных вооруженных формирований – 100 метров. По словам бойцов, они называют кота «русский Иван». Историю животного рассказали сегодня, 20 декабря, на странице в Facebook Благотворительного фонда «Вернись живым» («Повернись живим»).
«Есть у нас кот, мы называем его "русский Иван" – он пришел с сепарских блиндажей к нам на крайние позиции. Кот наглый – капец! У нас буржуйка стоит, так он в нише возле нее постоянно сидит», – рассказал боец 79-й бригады с позывным Егерь.
Когда начались осадки и вокруг буржуйки образовались лужицы от заснеженных дров, кот вообще перестал слезать вниз. «Его бойцы носят в туалет сходить, и кладут обратно! Кормят так же. Он вообще не слезает, ему там так хорошо! А когда начинается обстрел, то он залазит в нишу подальше в окопе и сидит там», – говорит Егерь.
По словам военных, вероятно, кот был контужен взрывом рядом – он реагирует на все несколько замедлено. «Русского Ивана» забрали с передовых позиций в уютный блиндаж, чтобы жил в безопасности и комфорте, прикармливали килькой, чтобы остался в «новом доме».
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