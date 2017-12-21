Захарченко пообещал снизить коммунальные тарифы в «ДНР». Новости

В «ДНР» в следующем году не планируют повышать коммунальные тарифы. Как передает местная газета, об этом заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Правительство и народный совет в следующем году поднимать тарифы на коммунальные услуги не будут. При этом будет пересмотрен ряд тарифов для промышленности в сторону снижения», – сказал он.

Напомним, с 1 июля 2017 года в «ДНР» повысили коммунальные тарифы для юридических лиц.

Но как в «ДНР» заявляли ранее, в «республике» тарифы на услуги ЖКХ для населения остались на уровне пятилетней давности, а тарифы на воду и электроэнергию не поднимались с 2010 года. При этом «министр ЖКХ» признал, что себестоимость тарифов на услуги ЖКХ в 2 раза ниже, чем платят люди, и даже 100% оплата не обеспечит их окупаемость.

Также в «ДНР» действует практика «отчуждения» квартир за задолженность по оплате услуг ЖКХ. Так, за последнее время выросло количество обращений в «суды ДНР» от поставщиков коммунальных услуг. Такое заявление рассматривается «судом» в течение трех дней без вызова в «суд» должника.

Кроме того в Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения. А в Макеевке начаты отключения должников по оплате за газ.

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