В «ДНР» впервые напечатали свои открытки (Фото). Новости

«Почта Донбасса» («республиканское» предприятие «ДНР») впервые выпустила почтовые открытки. Об этом сообщает местная газета.

Отмечается, что выпущено 8 видов открыток с зимними пейзажами Донецка. В планах выпуск тематических карточек – весна, лето, осень.

Уточняется, что открытки можно отправлять без конверта. Тираж ограниченный – по 500 экземпляров. Стоимость – 8 руб.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» почтовое сообщение действует лишь с «ЛНР» и Россией. В частности, в РФ пересылка осуществляется через оператора российской государственной почтовой сети ФГУП «Почта России».

Примечательно, что посылка из «ДНР» – РФ и РФ – «ДНР» идет не напрямую, а через абонентский ящик № 13, расположенный в селе Куйбышево Ростовской области. При отправке город указывать запрещено, только индекс.

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