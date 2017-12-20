В Украине 47% жителей не считают, что их участие поможет улучшить ситуацию в стране, – опрос. Новости

Только треть жителей Украины, в том числе восточного региона, считают, что нужно их личное участие для того, чтобы ситуация в стране изменилась к лучшему. 47% граждан такой необходимости не видят, еще 20% – затруднились ответить. Таковы данные социологического опроса*, проведенного в сентябре этого года социологической службой Центра Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Так, наиболее высоко оценивают потребность в личном участии для улучшения ситуации в стране, жители западного региона (43%). Такое же мнение и у респондентов с высшим образованием (38%) и более высоким материальным достатком (48%).

По данным исследования, уровень вовлеченности жителей страны в активную общественную деятельность является низким. Вовлечены в общественную деятельность лишь 8,3% украинцев, тогда как 84% не проявляют общественной активности. При этом, среди жителей восточного региона только 7% активно участвуют в общественной деятельности, а 87,5% опрашиваемых дали отрицательный ответ.

Кроме того, более активны люди с высшим образованием, а также более высоким материальным достатком.

Отмечается, что исследование, проведенное в 2013 году, также показало, что вовлеченными в активную общественную деятельность считают себя лишь 8% граждан. Главным мотивом для потенциальной активности тогда была названа возможная конкретная польза для гражданина или членов его семьи – так ответили более 37% опрошенных. Более четверти (26%) граждан отметили, что готовы к активной общественной деятельности в том случае, если это принесет пользу обществу.

По данным опроса этого года, чаще всего люди не участвуют в общественной деятельности из-за недостатка свободного времени (27%). В их числе и жители восточного региона: 27% опрашиваемых дали подобный ответ. Также препятствием служит незнание как достичь цели (11%), недостаток ресурсов (9%), угроза противодействия со стороны власти или руководства (7%), отсутствие единомышленников (6%). 19% указывают на другие причины, 22% – не могут назвать никаких причин.

В целом, существенных различий между регионами и отдельными общественными группами практически нет.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 27-22 сентября 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

*Применяется следующее распределение областей по регионам: западный – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области; центральный – Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области; южный – Николаевская, Одесская, Херсонская области; восточный – Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области, а также части Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Украине.

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