Дети Луганщины получат помощь в рамках акции «Папа для Украины». Новости

В рамках акции «Папа для Украины» стартовал проект по поддержке семей с детьми в возрасте до 3-х лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах, а также уязвимых семей с детьми в Станице Луганской, Старобельском районе и Северодонецке, находящихся под социальным сопровождением «СОС Детские Деревни» Украины. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Папа для Украины».

Уже с декабря этого года помощь получат 4200 бенефициаров, которые выбираются в партнерстве с центрами социальных служб на определенных территориях.

В рамках проекта будет предоставлена такая помощь:

ремонт помещений;

выдача товаров для предупреждения переохлаждения, питания, в частности детского, гигиенических наборов, лекарств, наборов для новорожденных, наборов для родов и других товаров для удовлетворения индивидуальных потребностей детей и семей на основании индивидуальной оценки потребностей;

оплата медицинских услуг и связанных расходов;

психологические, психотерапевтические консультации и другие виды психосоциальной помощи.

Контакты координатора проекта: 066-675-12-62, Екатерина Дуванская.

Отметим, что в рамках Акции «Папа для Украины» Луганским областным отделением СОС уже реализовывались 2 совместных проекта:

«Гуманитарная поддержка уязвимых детей до 7 лет вдоль контактной линии» – был реализован с февраля по июль 2017 года;

«Летний отдых и психосоциальная реабилитация детей, проживающих на территории пострадавшей в результате конфликта Луганской области» – с июня по сентябрь 2017 года.

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