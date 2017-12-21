В «ДНР» и «ЛНР» прибыл «гуманитарный конвой» из России. Новости

72-й «гуманитарный конвой» из России сегодня, 21 декабря, прибыл в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В «ДНР» отмечают, что «гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Донецк. В настоящий момент начался процесс разгрузки на двух складах».

В «ЛНР» сообщают, что «автомобили очередного, 72-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка. Сегодня 21 автомобиль российских спасателей доставил в республику около 152 тонн различного гуманитарного груза. В том числе – 134,77 тонны (18 424 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до трех лет, 0,55 т медикаментов, 0,78 т медицинского имущества, 0,14 т учебной литературы, а также 15,18 т новогодних подарков».

В Госпогранслужбе Украины на момент подготовки материала информации о «гуманитарном конвое» нет.

Напомним, 71-й «гуманитарный конвой» из России прибыл в «ДНР» и «ЛНР» 23 ноября.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: