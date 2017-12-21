Семья из Лисичанска создает популярные мультфильмы на украинском языке. Новости

Семья из Лисичанска (Луганская обл.) создает мультфильмы на украинском языке. Над каждым из них супруги Тученко и их трехлетний сын Максим работают вместе. Готовые мультики показывают на собственном YouTube-канале. Там они набирают тысячи просмотров.

По словам Сергея Тученко, когда сын подрос и стал проявлять любознательность, родители решили показать ему интересное видео. Однако оказалось, что на украинском языке не так много мультфильмов. И тогда они решили создать аматорское видео.

Первым был мультфильм о цифрах. Созданные мультфильмы супруги выложили в интернет, и стали вести свой YouTube-канал. Название «Тучка» канал получил в честь фамилии ребенка.

Создание 3-минутной анимации длится примерно 7 часов. У каждого – своя часть работы: мама занимается подбором текста и озвучкой, папа – анимацией и монтажом, сын – главный продюсер, который подсказывает, как лучше и интереснее.

На канале сейчас 33 видео: есть обучающие, есть о буквах, цифрах, цветах, транспорте и животных, часть мультфильмов – о географии и истории Украины. Аматорский канал уже собрал более 100 тыс. просмотров и сотни комментариев.

Источник: ТК «Орбита» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»