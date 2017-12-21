В Книгу рекордов Украины-2018 вошли достижения Донетчины (Фото). Новости

В Киеве презентовали Книгу рекордов Национального реестра рекордов Украины-2018. В число рекордсменов, чьи достижения представлены в новом сборнике в разделе «Искусство», вошла 11-классница ОШ №2 Покровска Лилия Дорошенко. Об этом рассказал отец школьницы Леонид Дорошенко.

Напомним, с помощью 7743 художников со всей Украины в рамках инициированной Лилией акции «За мир и счастье в Украине» был собран «портрет» страны: картина из 25 отдельных пазлов в форме очертаний каждой области. Полотно получило сертификат национального рекордсмена как картина, нарисованная масляными красками наибольшим количеством людей.

В Книгу рекордов-2018 вошли еще 2 достижения, установленные в 2016 году в Покровске и Мирнограде.

Так, в разделе «Воздушные рекорды» – информация о самом большом флаге Евросоюза, поднятом в небо. Напомним, полотно размером 24,04 на 35,5 метров было поднято над Покровском с помощью четырех воздушных змеев во время празднования Дня Европы.

Рекордсменом среди самых массовых мероприятий стала «живая» карта Украины из людей в разноцветных футболках площадью 3 тыс. кв. м. Рекорд был установлен в Мирнограде на стадионе «Шахтер» в честь 25-летия Независимости Украины. В мероприятии приняли участие 1475 детей, одетых в желтые и синие футболки.

Источник: ТК «Орбита»

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