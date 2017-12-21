В «ДНР» жертвами обстрелов стали 3 человека. Новости

В «ДНР» 20 декабря в результате обстрелов погиб 1 мирный житель и ранены 2-е. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«С 21:30 до 22:15 обстреливался центр Ясиноватой, в результате один гражданский погиб», – говорится в сообщении.

Также в «республике» уточняют, что огонь велся из крупнокалиберного вооружения.

Позже стало известно, что есть и раненые. «В результате прямого попадания в многоквартирный дом ранены 2-е мирных жителей», – сообщают в «ДНР».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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