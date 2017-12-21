Реинтеграция или деоккупация: почему спорят о названии законопроекта по Донбассу. Главная

Термины «реинтеграция» и «деоккупация», применяемые к законопроекту № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», не соответствуют его содержанию. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный.
«Деоккупация – это стартовая позиция, с которой нужно начинать, говоря о возвращении или вхождении. По сути реинтеграция вбирает в себя и деоккупацию? и правовой режим на этот момент, и демилитаризацию, и процессы, которые запускают: политические, экономические, финансовые, административные механизмы. Это очень объемная вещь, которая отвечает на вопросы и конкретного человека, и политических отношений между Украиной и Российской Федерацией», – сказал дипломат.
Как сообщалось ранее, по мнению Романа Бессмертного, в тексте законопроекта № 7163, подготовленном с правками для голосования во втором чтении, нет положений, касающихся реинтеграции и деоккупации. Дипломат также считает, что этот документ был подан в парламент, чтобы был проголосован закон о продлении особого статуса Донбасса.
Напомним, текст законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», подготовленный с правками для голосования во втором чтении, 19 декабря был опубликован на официальном сайте Верховной Рады.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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