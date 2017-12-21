В процессе обмен пленными на Донбассе много подводных камней, – мнение. Новости

Обмен пленными на Донбассе – это минимальный шаг на пути к достижению дальнейших договоренностей, но и он не проходит гладко. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Обмен пленными – это минимальный шаг для установления доверия, и посмотрите сколько кавардака вокруг этого вопроса. Хотя, казалось бы, этот вопрос сыграет в плюс вообще всем сторонам: "ДНР/ЛНР" скажут – мы человечные отпустили. В Украине скажут – мы своих ребят забрали. Путин скажет – мы помогли, чтобы все вернулись домой. Все красавцы», – говорит он.

По его словам, несмотря на это, вокруг процесса обмена пленными все равно происходят политические торги. «Попытки кому-то больше политический баллов себе заработать. И процесс фактически стопорится, в нем очень много подводных камней», – считает он.

Напомним, многие лица, которые включены в списки «ДНР» и «ЛНР» на обмен, категорически отказываются перемещаться на временно неподконтрольную Украине территорию.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа с участием представителей неподконтрольной территории Донбасса подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена, исходя из стремления выполнить этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик». По данным российских СМИ, обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР» должен состояться до 25 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: