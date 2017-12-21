В «ЛНР» заявили о запуске системы денежных переводов с «ДНР». Новости

В «Луганской народной республике» планируют в первом квартале 2018 года запустить денежные переводы с «ДНР». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов сообщил директор «государственного банка ЛНР» Дмитрий Чайкин.
«Без открытия счета, мы все помним, как это было, пришел с паспортом и с кодом – получил денежный перевод. Мы собираемся запустить денежные переводы с Донецкой народной республикой. Уже приняты необходимые документы с советом министром, проведены переговоры с центральным республиканским банком», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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