В законопроекте о реинтеграции Донбасса нет мирных целей, – Тарута. Новости

В законопроекте «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» нет мирных целей, это документ о войне. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Тарута.

«Само название закона и основные положения – они абсолютно не соответствуют. Закон сначала назывался об интеграции, теперь в отношении суверенитета. Но там нет ни реинтеграции, ни суверенитета, и нет главного – какая цель», – говорит он.

По словам нардепа, за такой документ он голосовать не будет. «Я больше вижу, что это закон не о мире, это закон о войне, поэтому, естественно, я его не поддерживаю. Он больше провоцирует ситуацию, и там нет ничего, что связано с реальной помощью тем трем миллионам жителей, которые оказались на оккупированной территории», – считает Тарута.

Напомним, текст законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», подготовленный с правками для голосования во втором чтении, 19 декабря был опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

По материалам видеосюжета «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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