В законопроекте о реинтеграции Донбасса нет мирных целей, – Тарута. Новости

В законопроекте «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» нет мирных целей, это документ о войне. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Тарута.
«Само название закона и основные положения – они абсолютно не соответствуют. Закон сначала назывался об интеграции, теперь в отношении суверенитета. Но там нет ни реинтеграции, ни суверенитета, и нет главного – какая цель», – говорит он.
По словам нардепа, за такой документ он голосовать не будет. «Я больше вижу, что это закон не о мире, это закон о войне, поэтому, естественно, я его не поддерживаю. Он больше провоцирует ситуацию, и там нет ничего, что связано с реальной помощью тем трем миллионам жителей, которые оказались на оккупированной территории», – считает Тарута.
Напомним, текст законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», подготовленный с правками для голосования во втором чтении, 19 декабря был опубликован на официальном сайте Верховной Рады.
По материалам видеосюжета «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Законопроект о реинтеграции Донбасса использовали, чтоб продлить особый статус, – мнение
- В законопроекте о Донбассе нет ни реинтеграции, ни деоккупации, – Бессмертный
- В Верховной Раде могут проголосовать за прекращение АТО на Донбассе
- Законопроект о Донбассе вводит режим военного положения в Украине
- Законопроект о Донбассе позволяет Порошенко применять армию в мирное время, – эксперт
- Законопроект о деоккупации Донбасса могут принять 21 декабря, – Винник
- Почему отложили рассмотрение закона о деоккупации Донбасса, – мнение эксперта
- Законопроект о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций, – Геращенко
- В Верховной Раде рассмотрят признание документов, выданных в «ДНР» и «ЛНР»
- Законопроект о деоккупации Донбасса примут во втором чтении за 3-5 часов, – Винник
- Есть что скрывать: Законопроект о реинтеграции Донбасса де-факто введет военное положение
- Справки переселенцам-пенсионерам не отменят: В законопроекте о Донбассе этого не учли
- Внесенные правки в законопроект о Донбассе могут только навредить, – Цыбулько
- После принятия закона о реинтеграции Донбасса названия «ДНР» и «ЛНР» исчезнут, – Винник
- Часть статей в документе о реинтеграции Донбасса полностью переписаны
- Законопроекты о новом статусе Донбасса, – разъяснения юристов
- Как работали над проектом закона о реинтеграции Донбасса в Минске, – версия Бессмертного
Комментарии