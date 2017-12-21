Сводка из зоны АТО за 20 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 4 – получили ранения. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из минометов калибром 82 мм вел огонь по позициям сил АТО вокруг Гладосово и Майского. Из минометов калибром 120 мм противник обстрелял силы АТО у Новотошковского.

На донецком направлении в окрестностях Авдеевки противник применил тяжелые минометы. Кроме того, в этом районе незаконные вооруженные формирования выпустили 15 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и столько же мин по оборонным укреплениям у Каменки. Также более двадцати мин различных калибров разорвалось неподалеку шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов. Использовались артиллерийские орудия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, поселка Красный Яр, сел Логвиново, Калиново-Борщеватое и Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».