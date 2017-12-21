Подписания «Минска-2» можно было избежать, – экс-посол США. Новости

Минские соглашения характеризуются громадными недостатками, в которых частично виноваты участники переговорного процесса в «нормандском формате» – Германия и Франция. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«"Минск" характеризуется громадными недостатками. Я сказал бы, что "Минск-2" – это большое пятно на репутации Евросоюза и особенно Германии и Франции, потому что условия "Минска-2" гораздо хуже для Украины, чем условия "Минска-1". Есть "Минск-2" потому что Россия явно и видно нарушала "Минск-1"», – сказал он.

По его словам, подписание «Минска-2» можно было бы избежать. «Россия захватила в этот период, между "Минск-1" и "Минск-2", это 5 месяцев, еще около 900 квадратных километров украинской территории. Явное нарушение. И все-таки Франция и Германия участвовали в этом процессе. Если бы они были готовы защищать "Минск-1", они наложили бы еще санкции на Россию за эти нарушения», – считает дипломат.

Экс-посол США также отметил положительную роль Минских договоренностей в разрешении вооруженного конфликта на Донбассе. «Несмотря на это "Минск-2" спас часть украинской армии, и это оправдывает его подписание президентом Порошенко. Несмотря на все недостатки, и "Минск-1", и "Минск-2" стали поводом для продолжения европейских санкций на Москву. Поэтому было бы ошибкой для Украины отступать от минского процесса», – добавил Хербст.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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