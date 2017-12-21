В Краматорске перенесли открытие нового мусорного полигона. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) перенесли открытие областного полигона твердых бытовых отходов с декабря на апрель. Завершить его строительство власти обещают в следующем году.

Согласно областной программе, стоимость строительства этого мусорного полигона, рассчитанного на 30 лет эксплуатации, свыше 94 млн грн. Как рассказал директор Департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Сергей Натрус, задержка в строительстве полигона связана со сложным грунтом. «Тут будут работать три карты, которые смогут принимать переработанный мусор от сортировочных станций южной группы городов, которые будут размещаться таким образом, что потом будет выходить биогаз», – говорит он.

По его словам, мусорный полигон строят по европейским технологиям, объект накрывают специальным гидроизоляционным материалом, не пропускающим попадание вредных веществ в грунт. «Это французские технологии. Бинтоматы – это материал, который будет работать 30 лет, не меньше. Это материал, который не даст образующемуся на этом полигоне сульфату попадать в грунт», – добавил Натрус.

По материалам видеосюжета ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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