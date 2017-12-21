Спортсмены-переселенцы из Донбасса: Если хочешь – укоренишься (Фото). Новости

В Киеве прошел форум Donbas Talking, на котором переселенцы из Донбасса поделились своими историями. Спортсмены из Донецкой и Луганской области рассказали, как достигли успеха на мировой арене, как их изменила война, а также о том, какие цели перед собой нужно ставить, чтобы не разочароваться в будущем.
Чемпион мира по скалолазанию Даниил Болдарев в начале вооруженного конфликта на Донбассе сразу принял решение о переезде из Донецка на подконтрольную Украине территорию, где продолжил стремиться к спортивным достижениям. «Я понял для себя категорично, что мне нужно приносить и дальше медали, чтобы играл гимн Украины. Я изначально принял решение переезжать, даже не задумываясь. Мной двигал спорт, мои победы, которые я видел в дальнейшем. Я понимал, что я еще много должен сделать для страны», – поделился воспоминаниями о переезде спортсмен.
Чемпион мира по джиу-джитсу Иван Настенко родом из Макеевки (Донецкая обл.). Он рассказал, что самое главное в достижении успеха – это вера в себя. «Самое главное – это уверенность в своих силах и качественное преподавание материала. За это ценятся рабочие кадры. Если ты хочешь работать, ты найдешь работу везде, укоренишься и все будет у тебя хорошо», – считает он.
По материалам видеосюжета ТК «Киев» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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