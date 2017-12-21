СБУ разоблачила российского шпиона, работавшего в Кабмине. Новости

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.

Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что по подозрению в шпионаже задержан помощник Гройсмана. В эфире телеканала задержание в прокомментировал народный депутат, член комитета по нацбезопасности Андрей Тетерук. «Я абсолютно не удивлен, потому что понимаю, что РФ будет прикладывать максимум усилий, чтобы владеть всей информацией, которая есть сейчас в высших кабинетах Украины», – сказал Тетерук.

По данным журналистов, задержанный работал и в аппарате Верховной Рады, и в администрации президента. По словам Тетерука, человек может строить успешную карьеру, однако спецслужбы находят подход: они хорошо понимают, в чем слабость человека. «И начинают перетягивать на ту сторону, чтобы скомпрометировать человека и заставить работать на спецслужбы вражеской страны», – сказал нардеп.