Жители Донбасса ставят личные свободы выше, чем материальные интересы. Новости

Большая часть людей на западной Украине, из опроса Центра Разумкова, готовы поступиться частью своих личных свобод в обмен на материальные блага, а на Донбассе ситуация противоположная. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Было исследование, что люди ставят на первое место – свои личностные свободы или материальные блага. Оно показало, что многолетний миф о том, что жители восточных регионов Украины больше ориентированы на материальные блага и готовы ради этого терпеть лишение каких-то гражданских свобод, был опровергнут», – говорит он.

По его словам, этот миф был опровергнут в исследовании Центра Разумкова. «Жители Донбасса, как оказалось, в большинстве своем ставят личные свободы выше, чем материальные интересы, а вот на западной Украине, которую всегда мифологизировано называли оплотом защиты гражданских свобод, ситуация прямо противоположная. Большая часть людей на западной Украине, из опроса Центра Разумкова, готовы поступиться частью своих личных свобод в обмен на блага вполне материальные», – заявил Менендес.

Он добавил, что очень многие комментаторы этого исследования неправильно его интерпретировали. «Западно-украинские интеллектуалы очень часто говорили, что движению Украины в Европу мешает совковый восток Украины, не только Донбасс, а вообще восток Украины. Мол, это люди с советским, значит, рабским мышлением, и они против либеральных реформ, против свободы предпринимательства, что делает западную демократию западной демократией. И тут вдруг этот опрос показывает, что все совсем не так. Восток совсем не мешает», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по данным Уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской, в Украине около 30% жителей готовы променять свои права и свободы на материальное благосостояние своей семьи и не хотят бороться с этим.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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