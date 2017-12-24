Два ранения и контузия: В зоне АТО «служит» сержант Котэ (Фото). Новости

На Донбассе на передовой в зоне АТО с украинскими военными «служит» кот. Об этом говорится в видеосюжете телепрограммы «Будем жить».

Как рассказал боец Виктор, этого кота принес его друг.

Кот все время сопровождает военных, ходит с ними на позиции, ночует вместе с ними.

У кота было два ранения и одна контузия. «У него уже выслуга, мы ему звание повесили – сержант Котэ», – сказал Виктор.

Бойцы также называют кота боевым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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