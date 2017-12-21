Украина бы завоевала Донбасс, если бы не поддержка российской армии, – экс-посол США. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе мог бы закончиться быстро, если бы российская армия не зашла в Украину и не приняла участие в боевых действиях. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Украина должна защищаться, и на самом деле Украина сейчас неплохо защищается. Года 3,5 тому назад я написал статью о будущем Украины. Я сказал, что это будущее состоит из трех вопросов. Первый – готова ли Украина защищаться? И ответ на тот вопрос был – да, потому что украинский народ, волонтеры пошли на фронт. У них не было опыта, но они искусно воевали», – вспоминает он.

По его мнению, украинская армия могла победить в Иловайске и вернуть под контроль весь Донбасс, если бы не поддержка российских войск. «Второй вопрос – будет ли Россия увеличивать войну. И ответ на тот вопрос был – да. Украина бы завоевала весь Донбасс, если бы российская армия не зашла в Украину, если бы российская армия не воевала, но они воевали, и, к сожалению, победили в Иловайске», – считает американский дипломат.

Он также назвал третий вопрос, который ставил в начале вооруженного конфликта на Донбассе. «Третий вопрос – пойдет ли Запад на настоящую помощь? И хотя я критикую Запад в общем, они пошли частично на помощь. Эта помощь состоит из двух элементов. Первый – Запад обложил настоящими санкциями Россию. Из-за этих санкций два года тому назад национальный валовой продукт России упал на 1-1,5%, и эти санкции еще влияют негативно на их экономику. И, хотя я считаю, что наши (США, – прим.) поставки [противоракетного оборудования] украинской армии недостаточны, но они помогают», – сказал Хербст.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: