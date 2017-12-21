Однажды это выстрелит: Жителей Донбасса не защищает ни одна политсила, а протесты растут. Новости

Когда люди не имеют возможности принимать участие в политике и боятся высказывать свое мнение открыто, они накапливают свои протестные настроения, и рано или поздно они проявятся. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

По его словам, сейчас в государстве правит финансово-политическая группа, чьи экономические ресурсы и электоральная база поддержки находятся в центральной и западной Украине. «Соответственно, они защищают интересы, прежде всего своего электората. Люди, которые живут в тех регионах чувствуют себя более защищенными, жители востока чувствуют совсем другое. Они чувствуют себя не в безопасности, они чувствуют себя незащищенными, потому что во власти нет людей, которые представляют интересы востока Украины», – говорит он.

Менендес считает, что люди на западной Украине чувствуют себя спокойными и уверенными, потому что знают, что на их базовые свободы не будет наступления, а люди на востоке страны в этом не уверены. «Любая попытка из Донбасса сказать, что мы не согласны с действиями центра, даже если эта попытка будет в абсолютно законодательном поле, даже если мы пытаемся защитить базовые конституционные права, обязательно найдется политическая сила, которая скажет: "Они с нами не согласны, поэтому они сепаратисты, давайте их мочить". И люди из-за этого боятся говорить», – заявил он.

В качестве примера волонтер привел опросы, проводимые на Донбассе, в которых большой процент респондентов в категории «Я не знаю ответа». «Не потому, что у людей нет мнения на самом деле, а потому что люди боятся это мнение сказать вслух. Это означает, что на востоке Украины колоссально высока база скрытого протеста. Когда люди злятся на кухне, но не имея инструмента для участия в политике и боясь высказывать свое мнение открыто, они это копят. Однажды это выстрелит, и как это выстрелит, одному Богу известно», – подытожил Менендес.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, в Украине нарушения прав человека, в частности, проблемы с регистрацией и оформлением социальных выплат переселенцам, связаны с политической дискриминацией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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