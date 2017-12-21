В Луганске перенесут место отправления автобусов, следующих до линии разграничения. Новости

В неподконтрольном Луганске перенесут место отправления автобусов до «пункта пропуска ЛНР» через линию разграничения в районе Станицы Луганской. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба «администрации» Луганска.

В «ЛНР» сообщают, что планируется «с 26 декабря перенести на автовокзал Луганска пункт отправления пригородных социальных автобусов, следующих до временного пункта перехода (ВПП) в районе Станицы Луганской». В «мэрии» считают, что перевод места отправления автобусов позволит отрегулировать пассажиропоток и решить проблему с постоянно возникающими большими очередями.

В настоящее время автобусы отправляются от транспортного кольца в квартале 50 лет Октября в Луганске, где полностью отсутствует инфраструктура: нет туалетов, крытых мест ожидания и билетных касс.

«Планируется, что с 26 декабря будет отправка с автовокзала. До 26 декабря все автобусы будут отправляться еще с квартала 50 лет Октября», – сообщили в «республике».