В «ЛНР» избрали «председателя парламента». Новости

В «ЛНР» сегодня, 21 декабря, избрали «председателя парламента республики». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
«Кандидатуру Дениса Мирошниченко на голосование внес депутат Дмитрий Сидоров. За избрание Мирошниченко проголосовали 32 из 33 присутствующих на заседании депутатов, сам он при голосовании воздержался», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что «сегодня парламентарии освободили от должности председателя народного совета Владимира Дегтяренко по его собственному желанию».
В «республике» отмечают, что Денис Мирошниченко родился 8 декабря 1987 года в Луганске. Закончил Луганскую академию культуры и искусств имени Матусовского.
Читайте также:
- «Экс-глава народного совета ЛНР» вернулся в Луганск
- Хуг рассказал о диалоге с новым «главой ЛНР»
- С ним ослабления не будет: Ходаковский о новом «министре МГБ ЛНР»
- В «ЛНР»: Пасечник назначил нового «руководителя администрации главы республики»
- Обострение ситуации на Донбассе связано с «переворотом в ЛНР», – военный эксперт
- В Луганске «заместителя генпрокурора ЛНР» сняли с «должности»
- В «ЛНР» – новые «министры»
- В «ЛНР» заменили еще одного «министра»
Комментарии