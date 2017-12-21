Львовский телеканал расширяет вещание в зоне АТО. Новости

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предоставил телеканалу «Первый западный» (коммунальная телекомпания Львовского облсовета «Львов-ТВ») разрешение на временное вещание до завершения АТО в трех городах Луганской области. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Первый западный» будет вещать на частотах:

38 ТВК – в Сватово,

43 ТВК – в Беловодске,

48 ТВК – в Марковке.

Ранее «Первый западный» уже получил 3 разрешения на временное вещание в зоне АТО: на аналоговое вещание на 44 ТВК в поселках Белолуцк и Зориновка Луганской области, а также на цифровое вещание в локальном мультиплексе на 40 ТВК в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

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