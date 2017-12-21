Экологи Донетчины будут мониторить ситуацию с помощью нового оборудования (Фото). Новости

Спецтехнику для автоматизированной системы мониторинга окружающей среды презентовали сегодня, 21 декабря, в Краматорске. Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Современный измерительный комплекс "Скат" предназначен для контроля качества атмосферного воздуха. Обеспечивает непрерывное автоматическое измерение загрязнения воздуха 7 компонентами – оксидом углерода, азота, диоксида азота и серы, сероводорода и аммиака. Затем регистрирует, обрабатывает и систематизирует полученные данные и передает их на центральный сервер», – рассказал Жебривский.

«Гексакоптер – уникальное оборудование, новое поколение летающих роботизированных измерителей. Он позволяет диагностировать состояние сельскохозяйственных угодий, лесов, фиксировать и передавать эти данные. Благодаря гексакоптеру мы увидим, где ведутся незаконные вырубки, и сможем их прекратить. Кроме того, будем иметь возможность выявлять и предупреждать болезни лесов, предотвращать распространение вредителей», – добавил губернатор.

Также Жебривский рассказал о переносном посте химического контроля, предназначенном для определения аварийных концентраций хлора в воздухе. Это оборудование будет передано ГСЧС.

«Такого оборудования, такой технической базы не имеет ни одна область Украины», – отметил губернатор.

Мониторинг люди должны видеть в режиме реального времени, считает Жебривский. «Наладим качественный мониторинг – перейдем к следующему этапу: работать с загрязнителями, выпишем для них алгоритм решения проблемы, а если они не будут соблюдать – будем обращаться в министерство, чтобы существенно повышали штрафы. Мы должны построить такую ​​систему, чтобы выгоднее было вкладывать в экологию, чем платить штрафы», – подытожил глава Донетчины.