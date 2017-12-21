По программе «Доступное жилье» продолжаются дебаты, – эксперт. Новости

Вторая программа по жилью для переселенцев остается замороженной, денег, выделенных на государственную программу «Доступное жилье» по схеме 50% на 50% хватит на приобретение примерно 250 квартир, но эксперты надеются на увеличение финансирования. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, эксперт по недвижимости Елена Маленкова.
«И общественные организации, и фонд, специализированная финансово-ипотечная структура, просили по миллиарду на каждую грань этой программы. Их было две. Первая программа – 50% на 50%, а вторая – 10% на 90%, там где под 7% годовых в гривне ипотечные кредиты, очень прекрасная программа. Но, к сожалению, вторая часть программы сегодня заморожена, вступила в действие только первая часть», – говорит она.
По ее словам, эксперты надеются, что финансирование программы «Доступное жилье» в 2018 году все-таки увеличат, если бы выделили хотя бы 1 млн грн, жилье смогли бы приобрести 5 тыс. семей в год. «Денег на сегодня выделено очень мало. 100 млн грн выделено на эту программу на весь 2018 год. Но мы знаем, что можно пытаться скорректировать – на второе полугодие добрать. Но пока такая мизерная сумма. Мы подсчитали, что максимально это 250 квартир, в среднем, на всю страну», – сказала Маленкова.
Риелтор также рассказала о ситуации с недвижимостью в Киеве. «В Киеве сегодня цены тоже очень упали. И сегодня, если мы ориентируемся в привязке к доллару, то за 500-550 долларов квадратный метр в принципе купить можно – в новостройке на стадии строительства на уровне котлована», – рассказывает эксперт.
Она добавила, что ситуация на первичном рынке очень непростая и многие застройщики об этом знают, предоставляя рассрочки на приобретение жилья на длительный срок и без помощи государства. «Если вы покупаете жилье в готовом сданном доме, на который уже есть декларация о готовности, то это легко. Если вы выбираете неготовую стройку, то сегодня еще ведутся дебаты и непонятно, на уровне какой готовности можно вложить деньги. Явно это не будет на уровне котлована, я думаю, это будет гораздо больше, чем 50% готовности», – говорит Маленкова.
Эксперт также напомнила, что, согласно правилам программы «Доступное жилье», у участника нет и не будет полной свободы выбора застройщика. «С одной стороны, это хорошо – отфильтровываются те, которые могут вас "кинуть". Мы знаем, что, по моим данным, 25% застройщиков, строек, в которые просто нельзя деньги вкладывать: не готовы документы или вообще их нет… С другой стороны, здесь, понятное дело, будет какой-то экспертный совет и определенные лоббистские интересы», – сказала она.
Напомним, на государственную программу «Доступное жилье» на 2018 год предусмотрено пока всего 130 млн грн. По данным Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, на участие в программе «Доступное жилье» уже подали заявок на сумму 160 млн грн, и число желающих постоянно росло. 19 декабря стало известно, что прием заявок на программу «Доступное жилье» временно приостановлен.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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