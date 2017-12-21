Американский дипломат рассказал о назначении Волкера представителем США по Донбассу. Новости

Назначение Курта Волкера специальным представителем Государственного департамента США по Украине – это уже важное решение. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Я сказал бы, что его назначение – уже важное решение, это во-первых. Во-вторых, его ответственность – вести переговоры с Россией в контакте с украинцами, немцами и с французами о Донбассе. Но он рассматривает и другие вопросы, как реформы, преобразования страны», – сказал он.

По мнению Хербста, в США вооруженный конфликт на Донбассе рассматривают в контексте геополитики. «Он понимает, как я понимаю, следующее: защита и безопасность Украины, победа Украины на Донбассе – это и наши, жизненно важные интересы, я имею в виду интересы Америки. Потму что цель Путина – это не только влиять на Киев, это не только влиять на Украину. Его цель – разрушить ту систему безопасности, которая преобразовалась не только после Холодной войны, но даже после Второй мировой войны», – считает дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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