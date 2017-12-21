На Донетчине получили современные мусоровозы (Фото). Новости

Современные мусоровозы получили на Донетчине. Об этом сегодня, 21 декабря, в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Новые современные мусоровозы получили города, поселки и районы Донецкой области: Торецк, Бахмут, Покровск, Мирноград, Александровка, Мангуш, Лиман, Соледар, Добропольский и Волновахский районы. Техника приобретена на средства областного экологического фонда по Программе обращения с отходами в Донецкой области на 2016-2020 годы. Всего в этом году только по этой программе закупили 11 мусоровозов общей стоимостью 35,7 млн грн», – рассказал Жебривский.

«Такой амбициозной программы нет нигде в Украине. Уже в этом году внедрили пилотный проект по раздельному сбору мусора (пока в Угледаре, вскоре – и в других городах), строим мусороперегрузочные станции, 4-е полигона ТБО, планируем запустить 2 мусоросжигательных завода», – добавил губернатор.

По его словам, в этом году каждый город и каждый район области получили специализированную технику для того, чтобы их громады стали чище. «Лучшая ситуация по Мариуполю: там за счет так называемых перемещенных средств нам удалось практически полностью обновить парк мусороуборочной техники: город получил современные мусоровозы, экскаваторы, евроконтейнеры и тому подобное», – отметил Жебривский.

Губернатор обещает в следующем году продолжить практику обновления парка коммунальной техники в городах, районах и поселках Донбасса. «Правда, нам придется экономить, поскольку Верховная Рада, приняв изменения в Бюджетный кодекс, забрала из экологического фонда области 250 млн грн», – сообщил он.

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