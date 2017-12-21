Суд снова перенес рассмотрение дела Колмогорова. Новости

Рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова, обвиняемого в убийстве на блокпосту, опять перенесли. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Приморского районного суда Мариуполя (Донецкая обл.).

«В связи с болезнью обвиняемого Колмогорова С.В., а также болезнью судьи Митрофановой Е.Г., отложено рассмотрение уголовного производства», – говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 13:00 16 января 2018 года.

Напомним, 9 сентября 2014 года во время несения службы пограничники заметили неподалеку от берега Азовского моря автомобиль, который, по их показаниям, мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста вблизи Мариуполя. На требование остановиться водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя. После этого был открыт огонь на поражение. Пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели 9 человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только пограничника Сергея Колмогорова к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

6 ноября 2017 года состоялось заседание по делу Сергея Колмогорова в Высшем специализированном суде Украины, на котором было отменено решение первых двух инстанций – районного и апелляционного. Дело будет заново рассматриваться в суде первой инстанции.

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