В «ЛНР» запретили частникам возить людей на КПВВ «Станица Луганская». Новости

«Совет министров ЛНР» решил ограничить движение автомобильного транспорта в районе временного пункта пропуска «Станица Луганская». Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил «заместитель министра внутренних дел ЛНР» Юрий Говтвин, пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«... совет министров принял распоряжение, которым будет ограничено движение в направлении Станицы Луганской автомобильного транспорта, предоставляющего услуги перевозки пассажиров – такси и частных перевозчиков, за исключением случаев перевозки указанными видами транспорта инвалидов первой-третьей групп, беременных женщин, граждан с детьми до трех лет и иных граждан при наличии медицинского показания по состоянию здоровья при наличии у пассажира подтверждающих документов», – сказал он.

«Таким образом, с 26 декабря этого года к пункту пропуска у Станицы Луганской можно будет добраться либо на личном автомобиле, не совершая никаких поездок в коммерческих целях, то есть с родственниками, друзьями и так далее, либо автобусами с центрального автовокзала города Луганска», – уточнил Говтвин.

«В случае, если будет подтвержден факт использования личного автомобиля в коммерческих целях, к нему будут применены административные меры воздействия», – пригрозил «замминистра внутренних дел».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Луганске перенесут место отправления автобусов до «пункта пропуска ЛНР» через линию разграничения в районе Станицы Луганской.