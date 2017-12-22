Мы увидим еще санкции: В США считают, что одного «Минска-2» недостаточно. Новости

Одних Минских договоренностей недостаточно для того, чтобы добиться мира на Донбассе. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Один "Минск-2" не приведет Украину к миру на Донбассе, нужен еще один элемент. На мой взгляд, это динамичная политика США. Эта политика должна состоять из двух элементов. Первый – это активная дипломатия, и мы уже это видим с Волкером. Но одна дипломатия ничего не добьется, и Волкер это прекрасно понимает, в Вашингтоне тоже это понимают. Мы должны дать еще помощь Украине», – сказал он.

По его словам, главные советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему помочь Украине с летальным вооружением, но такого решения пока нет. «Я не могу сказать, что будет, но думаю, что, наверное, будет. Увидим. И, конечно, через конгресс мы сделали санкции жестче. Я не думаю, что это последнее слово. Если Россия продолжает свою агрессию, мы увидим еще санкции. Если наша политика в ответ на российскую агрессию сильнее, это дает возможность нашей дипломатии добиться успехов», – добавил дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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