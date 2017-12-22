Мы увидим еще санкции: В США считают, что одного «Минска-2» недостаточно. Новости

Одних Минских договоренностей недостаточно для того, чтобы добиться мира на Донбассе. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Один "Минск-2" не приведет Украину к миру на Донбассе, нужен еще один элемент. На мой взгляд, это динамичная политика США. Эта политика должна состоять из двух элементов. Первый – это активная дипломатия, и мы уже это видим с Волкером. Но одна дипломатия ничего не добьется, и Волкер это прекрасно понимает, в Вашингтоне тоже это понимают. Мы должны дать еще помощь Украине», – сказал он.
По его словам, главные советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему помочь Украине с летальным вооружением, но такого решения пока нет. «Я не могу сказать, что будет, но думаю, что, наверное, будет. Увидим. И, конечно, через конгресс мы сделали санкции жестче. Я не думаю, что это последнее слово. Если Россия продолжает свою агрессию, мы увидим еще санкции. Если наша политика в ответ на российскую агрессию сильнее, это дает возможность нашей дипломатии добиться успехов», – добавил дипломат.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Выступая против «Минска-2», в Украине играют с безопасностью страны, – экс-посол США
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- США призвали Россию прекратить атаки на Донбассе и дать согласие на миротворцев
- У Путина прокомментировали возможное предоставление США летального оружия Украине
- Американский дипломат рассказал о назначении Волкера представителем США по Донбассу
- Украина бы завоевала Донбасс, если бы не поддержка российской армии, – экс-посол США
- Путин ошибается, если думает, что США не отреагируют на обострение на Донбассе, – политолог
- Гибридная война и надежда на санкции: Марчук о перспективах минского процесса
Комментарии