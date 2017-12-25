Для возвращения Донбасса нужно судопроизводство переходного периода, – правозащитники. Новости

За время вооруженного конфликта на Донбассе на неподконтрольных территориях пересмотрели все приговоры украинских судов, и многие заключенные могут в ближайшее время выйти на свободу, но вряд ли они вернутся на подконтрольную Украине территорию. О вопросах работы судопроизводства переходного периода в интервью Ukrlife.TV рассказал исполнительный директор Украинской Хельсинкской группы по правам человека Александр Павличенко.

«Лица, которые находятся в местах несвободы на "той" стороне, все их дела были пересмотрены каким-то органом, который называется "судебным органом" "ДНР/ЛНР". Их приговоры были как бы переутверждены. Эти "приговоры" не всегда совпадают с теми приговорами, которые были провозглашены украинским судом.», – сказал он.

По его словам, в связи с этим многие люди, приговоренные к пожизненному заключению, теперь могут оказаться на свободе в «ДНР» и «ЛНР». «Конкретный пример: лицо, которое было осуждено к пожизненному лишению свободы, провело в местах лишения свободы 10 лет, по решению этого органа, пожизненный срок заменен на 15 лет. Он выйдет на свободу через 3-5 лет, и он спрашивает, что будет с ним, когда он будет возвращаться в Украину? Его посадят на пожизненное. Будет ли он возвращаться в Украину? Конечно, нет», – продолжает Павличенко.

Правозащитник добавил, что это всего лишь один сигнальный пример в сфере судопроизводства переходного периода, но таких примеров много. «Есть еще вопрос амнистии тех, которые находились в местах несвободы в зоне боевых действий в нечеловеческих условиях. Там были погибшие, раненые. Те, кто находились в местах несвободы, они переживали очень тяжелые условия – без воды, тепла, очень много переживали проблем. Будет ли это каким-то образом учтено при возвращении этих территорий под юрисдикцию Украины амнистией? В чем будет привлекательность этого возвращения?» – сказал он.

По его мнению, судопроизводство переходного периода должно показать жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей привлекательность возвращения под украинскую юрисдикцию.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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