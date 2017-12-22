Украинские власти делают все, чтобы отрезать Донбасс, – Веселова. Новости

Украинские власти отсутствием диалога, блокадой оккупированных территорий и законопроектами о коллаборационизме только отталкивают жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Была проведена операция по блокаде оккупированных территорий, по отрезанию, если говорить уже правильно. Это не блокада, потому что многие люди потеряли рабочие места, причем на предприятиях, которые работали на украинскую экономику, хоть они и были размещены на оккупированной территории. Например, та же "Укрзализныця". Она работала на оккупированной территории, там было трудоустроено 17 тыс. железнодорожников. Как вы думаете, когда человек потерял единственный источник существования для себя и своей семьи, как он будет настроен?» – говорит она.

По ее убеждению, несмотря на это, жители Донбасса более лояльно настроены к Украине, чем само государство к ним. «Но я хочу сказать по настроениям, которые выражают люди, которые живут на оккупированных территориях: они больше лояльны к Украине, чем Украина к ним. Но мы делаем все, на самом деле, чтобы этих людей оттолкнуть. Например, 20 декабря был зарегистрирован законопроект о коллаборации. Если глубоко почитать этот текст, то там все жители оккупированных территорий уже виноваты априори», – рассказала Веселова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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