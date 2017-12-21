Большинство жителей Украины за демократическое устройство государства, а не авторитарное, – опрос. Новости

Более половины жителей Украины, в том числе востока страны, поддерживают демократическое устройство государства, а не авторитарное. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса*, проведенного в сентябре этого года социологической службой Центра Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Так, большинство (56%) опрошенных считают демократию наиболее желательным типом государственного устройства, 18% – при определенных условиях готовы отдать предпочтение авторитаризму, 14% – считают, что для них не имеет значения, демократический режим или нет. Среди жителей востока, за демократическое устройство страны выступили 47% граждан, а за авторитарное – 27%.

Следует отметить, что, начиная с декабря 2009 года, наблюдается устойчивый рост доли граждан, которые считают демократию лучшим типом государственного устройства (ранее так считали 37% опрошенных). До этого, в период с 2006 по 2009 годы, происходило падение доли сторонников демократии с 54% до 37%, соответственно.

В то же время, доля сторонников авторитарного режима уменьшилась с 30% в 2009 году (пик роста) до 18% в 2017 году.

Однако, уровень удовлетворения граждан тем, как функционирует демократия в Украине, является посредственным. Средняя оценка уровня удовлетворенности по шкале от 0 до 10 составляет 4 балла.

Жители сел несколько в высшей степени удовлетворены состоянием демократии, чем жители городов. Так же считают и жители западного региона. Меньше всего удовлетворены тем, как работает демократия, жители востока страны – лишь 2,9%.

Несмотря на не слишком высокую оценку уровня функционирования демократии в Украине, граждане достаточно высоко оценивают свободу высказываний политических взглядов в стране.

Такую возможность признают 60% опрошенных – это большинство респондентов во всех регионах, кроме востока, где соотношение положительных и отрицательных ответов составляет 36% и 50% соответственно.

Достаточно выразительны различия по языковому признаку. Так, если среди украиноязычных граждан признают возможность свободного выражения политических взглядов 71%, отрицают – 19%, то среди двуязычных, эти показатели составляют 54% и 29%, русскоязычных – по 42%.

По возрастному и образовательному признакам различия несущественны, однако оценки наименее и наиболее состоятельных граждан существенно различаются (соотношение положительных и отрицательных ответов, соответственно, 48% и 40% и 70% и 17%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 27-22 сентября 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

*Применяется следующее распределение областей по регионам: западный – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области; центральный – Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области; южный – Николаевская, Одесская, Херсонская области; восточный – Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области, а также части Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Украине.

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