Как восстанавливают Новолуганское, пострадавшее от обстрела «Градами» (Фото). Новости

Сегодня, 21 декабря, в поселке Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) продолжаются восстановительные работы. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

«На сегодня мы устраняем последствия обстрела, который был 18 числа. Повреждено более 100 домов, повреждена школа, прямое попадание в садик, повреждена амбулатория – рядом был разрыв, были выбиты окна. Школа и амбулатория – уже все затянуто пленкой. Крышу на школе уже заканчивают, на садике начали крыть шифером крышу. Это касается социального сектора», – сообщил Новолуганский сельский голова Константин Саркисов.

Что касается частного сектора, по словам сельского головы, идет подвоз и раздача материалов. Работает бригада ГСЧС.

«Третьи сутки работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) помогают жителям села по восстановлению зданий. Всего работает ежедневно 32 человека. В данный момент закрываем социальные объекты и по ул. Мичурина одна бригада работает в частном доме», – рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Александр Гордеев.

Также, по словам Саркисова, развернута палатка по кормлению и обогреву людей.

Напомним, 18 декабря около 17:00 незаконные вооруженные формирования (НВФ) из Горловки (временно неподконтрольная территория Донецкой обл.) совершили обстрел из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Новолуганское.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, в настоящее время установлено, что НВФ выпустили не менее 40 реактивных снарядов.

20 декабря пресс-служба ГСЧС в Донецкой области сообщила, что пиротехнические подразделения провели обследование зданий и территории Новолуганского, во время которого выявлено 20 элементов РСЗО «Град». Также спасатели рассказали о ходе восстановительных работ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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