Жители столицы Донетчины рассказали, насколько им увеличили пенсии. Новости

В Краматорске (административной столице подконтрольной Украине части Донецкой области) по состоянию на 1 декабря после старта пенсионной реформы средний размер повышенной пенсии составил 2 916,71 грн.

По данным управления Пенсионного фонда в г. Краматорск, по сравнению с началом 2017 года пенсия в городе выросла на 929,01 грн. (По состоянию на 01.01.2017 средний размер пенсии составлял 1987,27 грн.).

Потребность на выплату пенсий в декабря 2017 года составил 220,9 млн грн.

В Краматорске по факту получают пенсию 75,9 тыс. чел. Работающих пенсионеров – 13 800 чел., средний размер пенсий этой категории составляет 2 625,78 грн.

На учете в управлении находится 37,2 тыс. внутренне перемещенных лиц, в том числе пенсия начисляется 15,6 тыс. чел.

Из общего числа пенсионеров получают пенсию:

по возрасту – 61,9 тыс. чел., средний размер пенсии – 3 058,91 грн;

по инвалидности – 8,2 тыс. чел., средний размер пенсии – 2 079,57 грн;

в связи с потерей кормильца – 4,1 тыс. чел., средний размер пенсии – 2 798,28 грн;

за выслугу лет – 1 200 чел., средний размер пенсии – 2 151,33 грн;

социальные пенсии – 499 чел., средний размер пенсии – 1 446,43 грн.

В Управлении напоминают, что с 1 октября 2017 года автоматизированным способом проведены перерасчеты пенсий. В Краматорске осовременено 51,0 тыс. пенсий, средний размер повышения после пересчета составил 1 167,52 грн.

«КраматорскPost» приводит мнения пенсионеров Краматорска о размере повышения их выплат:

Светлана Михайловна – пенсионерка (63 года), бывшая учительница СШ №26, общий стаж работы 39 лет – получила надбавку 600 грн. Теперь пенсия составляет 2 440 грн.

Александр Иванович – пенсионер (76 лет), бывший начальник цеха на заводе «Энергомашспецсталь», общий стаж – 41 год, получил надбавку 3 426 грн. Теперь пенсия составляет 6 686 грн;

Александр Иванович – пенсионер (63 года), бывший инженер на ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения», общий стаж – 37 лет, получил прибавку в размере 140 грн. Теперь пенсия составляет 2 640 грн;

Алла Петровна – пенсионерка (75 лет), работала крановщиком на Новокраматорском машзаводе, общий стаж – более 40 лет, получила прибавку к пенсии 146 грн. Теперь пенсия составляет 1 670 грн;

Николай Тимофеевич – пенсионер (63 года), общий стаж – 27 лет, работал на Старокраматорском машзаводе мастером, заместителем начальника цеха, получил прибавку к пенсии в размере 620 грн. Теперь пенсия составляет 2 360 грн.

Как сообщалось ранее, в связи с принятием в Украине закона о пенсионной реформе пенсии шахтеров и металлургов Донбасса выросли до 11 тыс. грн в зависимости от трудового стажа.

В «ДНР» также произошло повышение пенсий с 1 октября, но всего на 5%. Теперь минимальная пенсия в «республике» составляет 2 730 руб. (1 306 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 22.12.17). При этом максимальный размер пенсии установлен на уровне 19 929 руб. (9 535 грн).

В сентябре средняя пенсия в «ДНР» заявлялась в размере 4 118 руб. (1 924 грн по курсу «ЦРБ» на 09.10.17).

Также отметим, что в «Л/ДНР» с 2014 года не предусмотрена субсидия на коммунальные услуги.

Напомним, что в «Донецкой народной республике» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

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